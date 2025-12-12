Schwerpunktaktion gegen Pyrotechnik an der Grenze

Begeisterung bei Autofahrern hält sich in Grenzen

Die meisten Autofahrer sind von den Kontrollen wenig begeistert, bemühen sich aber, sich das nicht allzu sehr anmerken zu lassen. Nur ein Lenker aus dem Bezirk Linz-Land schimpft wie ein Rohrspatz, allerdings nicht über die Polizisten, sondern über Landsleute, die „so blöd sind, in Tschechien illegale Böller zu kaufen“.