Controversial Statements
Marterbauer Sparks Coalition Row Over EU Funds
Finance Minister Markus Marterbauer (SPÖ) speaks out in Brussels against the “frugal group” and in favor of a corporate tax. This has angered the ÖVP, which opposes new taxes on businesses.
Coincidence or Calculation? For the second time in 48 hours, Markus Marterbauer has caused tension within the coalition. First, he had given the ÖVP, NEOS, and the state governors the cold shoulder regarding the abolition of the airline tax. The finance minister would rather impose higher taxes on private jets and make business-class passengers pay more. “Class warfare,” was the response.
Vienna generally supports new EU own resources. They enable a strong European budget and lower national contributions.
Finanzminister Markus Marterbauer im Gespräch mit dem US-Magazin „Politico“
Now, the future vice chancellor gave an interview to the digital news outlet “Politico” and took a stance diametrically opposed to the government’s position. Marterbauer held out the prospect of Austria’s approval for an increase in the EU’s financial framework and spoke out in favor of a Europe-wide tax on large corporations (CORE) and a digital tax.
ÖVP calls it a “personal, individual opinion”
Austria, however, belongs to the “frugal group,” which has been advocating for months for a cut of billions in EU funding. This includes, for example, Chancellor Christian Stocker and Minister for European Affairs Claudia Bauer (both ÖVP), who emphasized: “The finance minister has expressed a personal, individual opinion here. This does not affect Austria’s official negotiating objectives.”
Personally, I’m also in favor of this new CORE version for large companies and a European solution for the digital tax.
Finanzminister Markus Marterbauer (SPÖ) im Gespräch mit dem US-Magazin „Politico“
New taxes through the back door?
Behind the scenes, however, there is particular frustration that Marterbauer is negotiating new taxes in Brussels that he could never implement in the current coalition in Austria. Yet, at the EU level, these taxes would then also affect domestic companies.
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