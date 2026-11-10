Current news in Linz:
Breaking News
Right now, the downtown area of Linz around Schillerpark is lit up by emergency lights—a multi-unit apartment building is in danger of collapsing. The cause is likely the demolition of the neighboring building. An evacuation has been ordered. There are no reports of injuries.
Fire department, Red Cross, police—a large-scale operation is currently underway at Schillerpark in Linz. According to initial reports, a construction company on Langgasse reported a structural problem with a building adjacent to a construction site—where a building had been demolished.
Situation being assessed
As a result, an evacuation of the affected apartment building was ordered. Emergency responders are assisting those affected, a cordon has been set up around the endangered area, and the professional fire department is assessing the situation. We will report on krone.at as soon as there are new developments
This article has been automatically translated,
read the original article here.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
Hinweis in eigener Sache: Das krone.at-Forum präsentiert sich ab sofort in neuem Design! Wir freuen uns über konstruktives Feedback. Damit die Diskussionen in den Kommentarbereichen beim jeweiligen Thema bleiben, können Sie uns Rückmeldungen hier hinterlassen.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.