Supreme Court: 50 Benko Millions Secured

The recent ruling against the Ingbe Foundation can—given the general reticence of the Liechtenstein financial center—certainly be described as groundbreaking. It is possible that an Austrian has, in this case, literally gone too far. Even though, formally speaking, a court of first instance will again be responsible in the next step for determining the exact amount of the creditors’ claims—the highest judges have already ruled: The claims of Benko’s many creditors are secured.