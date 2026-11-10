Groundbreaking Ruling
Supreme Court: 50 Benko Millions Secured
A bombshell has hit the Benkos’ Ingbe Foundation in Liechtenstein: The Principality’s Supreme Court has ordered that a good 50 million euros be secured for the creditors of the billionaire bankrupt. A groundbreaking ruling for the financial center, which had been so discreet until now.
A major setback for René Benko, who just last week received an additional sentence—not yet final—from the Innsbruck Regional Court for aggravated fraud against his co-investor Hans Peter Haselsteiner.
According to research by “Krone” and “News,” the Supreme Court of the Principality of Liechtenstein ordered the seizure of just over 50 million euros from the Benkos’ Ingbe Foundation earlier this week. The highest court thus upheld the arguments of Benko’s bankruptcy trustee, Andreas Grabenweger, who has been working since the end of last year to crack open the Benkos’ largest asset cache.
Creditors are demanding two billion euros
The roughly 50 million euros are intended to go to the aggrieved creditors of the billionaire bankrupt, who—as reported on multiple occasions—also went bankrupt as a sole proprietor in March 2024. The creditors’ claims against Benko alone total well over two billion euros. Moreover, the Signa Group’s debt mountain of more than 30 billion euros represents the largest bankruptcy in post-war European history.
The recent ruling against the Ingbe Foundation can—given the general reticence of the Liechtenstein financial center—certainly be described as groundbreaking. It is possible that an Austrian has, in this case, literally gone too far. Even though, formally speaking, a court of first instance will again be responsible in the next step for determining the exact amount of the creditors’ claims—the highest judges have already ruled: The claims of Benko’s many creditors are secured.
The upcoming hearing will now determine whether founder Benko, who is not a beneficiary of his own foundations, exerted influence. According to “Krone” investigations, this influence is very well documented—and has been for many years.
This article has been automatically translated,
read the original article here.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
Hinweis in eigener Sache: Das krone.at-Forum präsentiert sich ab sofort in neuem Design! Wir freuen uns über konstruktives Feedback. Damit die Diskussionen in den Kommentarbereichen beim jeweiligen Thema bleiben, können Sie uns Rückmeldungen hier hinterlassen.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.