Historische Ziegelei wird zu Standort mit Pfiff

Die Geschichte des ehemaligen Tonwerks in Fritzens reicht fast 130 Jahre zurück. Das Gelände der ehemaligen Ziegelei soll nun Unternehmen unterschiedlichster Art beherbergen. Die Verantwortlichen sehen in dem Campus mehrere Vorteile ...
Neues Leben für alte Industriehallen: Auf dem Gelände der ehemaligen Ziegelei Tonwerk in Fritzens soll nun ein Unternehmenscampus für Produktion, Technologie und Dienstleistung entstehen.
Ziegelproduktion wurde 2001 eingestellt
Die Ziegelei wurde 1898 auf dem Areal gegründet, 1908 wurde hier die erste Seilbahn Tirols errichtet. 2001 wurde die Ziegelproduktion eingestellt. Statt neu auf der grünen Wiese zu bauen, soll die vorhandene Bausubstanz genutzt werden.
Das Tonwerk steht für einen neuen Umgang mit bestehenden Industriestandorten.
Alperis-Geschäftsführer Harald Gohm
Bild: Christof Birbaumer
Dahinter stehen die Hochenburger Privatstiftung, das Architekturbüro Peter Lorenz und der Standortentwickler Alperis, dessen Geschäftsführer Harald Gohm vom Konzept schwärmt: „Das Tonwerk steht für einen neuen Umgang mit bestehenden Industriestandorten – selbstbewusst in seiner Geschichte, anspruchsvoll in der Architektur und offen für neue Formen des Arbeitens und Produzierens.“
Verkehrsgünstig und flexibel bei den Flächen
Der Campus nahe dem Bahnhof Fritzens-Wattens und nahe der Autobahn bietet kombinierbare Flächen von rund 200 bis 4000 m² für Produktion, Handwerk, Forschung und Entwicklung, Büros sowie Showrooms. Das Areal ist in Größe, Geschosszahl und Art der Nutzung flexibel angelegt.
Alperis übernimmt die Projektentwicklung und die bereits gestartete Vermarktung. Der Campus entsteht in mehreren Baustufen, der Baubeginn ist für das zweite Quartal 2027 geplant. Die Fertigstellung ist für Anfang 2028 vorgesehen.
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