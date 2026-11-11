Historische Ziegelei wird zu Standort mit Pfiff

Dahinter stehen die Hochenburger Privatstiftung, das Architekturbüro Peter Lorenz und der Standortentwickler Alperis, dessen Geschäftsführer Harald Gohm vom Konzept schwärmt: „Das Tonwerk steht für einen neuen Umgang mit bestehenden Industriestandorten – selbstbewusst in seiner Geschichte, anspruchsvoll in der Architektur und offen für neue Formen des Arbeitens und Produzierens.“