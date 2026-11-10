Trial in December
After Murder on a Country Road, the Legal Conclusion
It was a crime that shocked the public, partly because it took place on a balmy summer evening right in the heart of Linz. A drug-addicted Croatian man (34) is accused of stabbing an Afghan man (26) to death and slitting the throat of a second victim. He is now set to stand trial soon.
A bloody rampage that sent shockwaves across the country will be heard on December 15 at the Linz Regional Court: A Croatian man (34) must answer charges of murder, attempted murder, and aggravated coercion. The defendant is alleged to have first accosted a driver—a complete stranger to him—on Linzer Landstraße in mid-March. Three young Afghans intervened, and the trio then went into a barbershop. The Croatian man went into a store and bought two large knives.
Chaotic scenes in the city
When the Afghans left the barbershop half an hour later, the Croatian man was already waiting. He is alleged to have followed the men and attacked two of them with a knife. Mahmoud A. (26) died from a stab wound to the sternum. Mahdi P. (24) suffered a life-threatening stab wound to the neck, underwent emergency surgery—and survived.
A preliminary drug test showed that the murder suspect had cocaine and benzodiazepines in his system. The father and JKU maintenance technician had previously been convicted of drug offenses.
According to an expert opinion by Adelheid Kastner, the Croatian man was of sound mind. However, he has a combined personality disorder and a severe drug problem. And there is reason to fear that he will commit similar acts in the future—in other words, he is a human time bomb. The Linz District Attorney’s Office is seeking a conviction and commitment to a forensic-therapeutic facility. Anything else would be a surprise.
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