Wanda Invites You to Their Big Christmas Concert

A very special evening in Vienna

In 2026, the concert will take on even greater significance: “Christmas with Wanda” will be the band’s only concert of the entire year. The band will otherwise be taking a break from live performances to focus intensively on studio work. This makes the December 19 performance all the more extraordinary. The 2025 Christmas show was already completely sold out—and in 2026, the special mix of rock ’n’ roll, emotion, and Christmas spirit is set to draw thousands of fans back to the Wiener Stadthalle.