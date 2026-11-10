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Wanda Invites You to Their Big Christmas Concert

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10.11.2026 04:30
Experience Wanda at the Vienna Stadthalle.
Experience Wanda at the Vienna Stadthalle.(Bild: Maximilian-Koenig)
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Von Sponsoring

Wanda has long been one of Austria’s most successful rock bands—and their Christmas shows at the Wiener Stadthalle have become a very special tradition. On December 19, 2026, “Christmas with Wanda” will take place for the fourth time. The “Krone” is giving away 15 pairs of standing-room-only tickets for the event.

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What began as a unique concert format has now become a staple of Vienna’s pre-Christmas season. The show combines the band’s high-energy live performances with Viennese charm, plenty of sing-along moments, and a festive atmosphere. Surprise guests are also a traditional part of the evening.

A very special evening in Vienna
In 2026, the concert will take on even greater significance: “Christmas with Wanda” will be the band’s only concert of the entire year. The band will otherwise be taking a break from live performances to focus intensively on studio work. This makes the December 19 performance all the more extraordinary. The 2025 Christmas show was already completely sold out—and in 2026, the special mix of rock ’n’ roll, emotion, and Christmas spirit is set to draw thousands of fans back to the Wiener Stadthalle.

Enter to Win 
Want to be there in person for this special concert evening? Then enter the giveaway now: The “Krone” is giving away 15 pairs of standing-room-only tickets for “Christmas with Wanda” on December 19 at the Wiener Stadthalle. Simply fill out the form below by the entry deadline on December 3, and you’ll be entered into the drawing. 

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