Kriseneinsätze stiegen von 45 auf mehr als 1150 an

Ebner: „Einziger Nahversorger“

„Wir sind der einzige Nahversorger in der Region, der jederzeit für die Menschen da ist. Im Rettungsdienst ebenso wie in der Krisenintervention“, zeigte sich RKNÖ-Präsident Hans Ebner bei der Feier zum 25-Jahre-Jubiläum selbstbewusst. „Sicherheit, Verbundenheit, Ruhe und Hoffnung sind Faktoren, die in der Krise wirken“, erklärte Chefpsychologe Cornel Binder-Krieglstein. „Die Krisenintervention ist heute nicht mehr wegzudenken. Wir werden gerufen, wenn alle anderen nach Hause gehen“, betonte Landesdirektor Hannes Buxbaum.