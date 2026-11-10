Kriseneinsätze stiegen von 45 auf mehr als 1150 an

Die Kriseninterventions-Teams des Roten Kreuzes Niederösterreich helfen seit 25 Jahren Menschen nach schweren Schicksalsschlägen. Und sie werden heute mehr gebraucht, als eh und je.
Ein plötzlicher Todesfall in der Familie, ein schwerer Unfall oder ein Hochwasser, das die wirtschaftliche Existenz zerstört: Die Kriseninterventionsteams des Roten Kreuzes Niederösterreich (RKNÖ) sind vor Ort, wenn schwere Schicksalsschläge unvorbereitet Menschen treffen.
Im Gründungsjahr 2001 rückten die Teams zu 45 Einsätzen in NÖ aus, im Vorjahr waren es bereits 1114 Einsätze. Und heuer wurde diese Marke von den landesweit 296 geschulten Mitarbeitern und ihren Teams, bereits überschritten: Mitte Oktober waren es bereits mehr als 1150 Einsätze.
Ebner: „Einziger Nahversorger“
„Wir sind der einzige Nahversorger in der Region, der jederzeit für die Menschen da ist. Im Rettungsdienst ebenso wie in der Krisenintervention“, zeigte sich RKNÖ-Präsident Hans Ebner bei der Feier zum 25-Jahre-Jubiläum selbstbewusst. „Sicherheit, Verbundenheit, Ruhe und Hoffnung sind Faktoren, die in der Krise wirken“, erklärte Chefpsychologe Cornel Binder-Krieglstein. „Die Krisenintervention ist heute nicht mehr wegzudenken. Wir werden gerufen, wenn alle anderen nach Hause gehen“, betonte Landesdirektor Hannes Buxbaum.
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