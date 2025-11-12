Turbulenzen bei Voestalpine: 340 Stellen betroffen

„Der Standort Böhler Bleche in Mürzzuschlag bleibt erhalten, aber er wird neu aufgestellt“, führt er aus. Ein Viertel der Arbeitsplätze muss abgebaut werden, das Portfolio wird auf „Spezialprodukte“ verkleinert. „Am Standort in Mürzzuschlag wird der Betrieb ab Jänner von drei auf zwei Schichten reduziert“, erklärt er weiter. Ein Sozialplan werde derzeit mit dem Betriebsrat ausgearbeitet – eventuell können Mitarbeiter zu anderen Standorten wechseln.