Long-standing Traunviertel company to close

The machinery manufacturer Rosensteiner, based in Waldneukirchen in the Traunviertel region, has accumulated approximately 1.4 million euros in debt. Bankruptcy proceedings were initiated on Monday. The long-established company, which has been in business since the 1980s, develops and manufactures agricultural machinery and equipment. Its product portfolio includes, for example, treatment stalls for cattle as well as rear loaders for tractors and other carrier vehicles.