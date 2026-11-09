23 Employees Face Layoffs
Long-standing Traunviertel company to close
Existing orders will still be fulfilled, but then it’s over: The machine manufacturer Rosensteiner from Waldneukirchen (Upper Austria) has filed for bankruptcy and is set to close. The bankruptcy affects 23 employees.
The machinery manufacturer Rosensteiner, based in Waldneukirchen in the Traunviertel region, has accumulated approximately 1.4 million euros in debt. Bankruptcy proceedings were initiated on Monday. The long-established company, which has been in business since the 1980s, develops and manufactures agricultural machinery and equipment. Its product portfolio includes, for example, treatment stalls for cattle as well as rear loaders for tractors and other carrier vehicles.
Five employees are to complete existing orders
Now the company, which currently has 23 employees, is facing closure. “The business is to be shut down and the company liquidated,” according to the creditor protection association AKV Europa. However, certain divisions are to continue operations for about four more weeks to fulfill existing orders and complete semi-finished products. Five employees are to remain on the payroll for this purpose.
Rising costs and fewer orders
The company cites rising material and labor costs, as well as a decline in orders, as the reasons for the insolvency—there are 96 creditors. In addition, the agricultural sector’s reduced willingness to invest during the COVID-19 crisis, as well as the financial difficulties of a key distribution partner, have weighed on Rosensteiner GmbH.
This article has been automatically translated,
read the original article here.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
Hinweis in eigener Sache: Das krone.at-Forum präsentiert sich ab sofort in neuem Design! Wir freuen uns über konstruktives Feedback. Damit die Diskussionen in den Kommentarbereichen beim jeweiligen Thema bleiben, können Sie uns Rückmeldungen hier hinterlassen.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.