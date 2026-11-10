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Uraufführung von Stück

Für Clara (12) erfüllt sich großer Musicaltraum

Niederösterreich
10.11.2026 16:00
Clara Lackner-Zinner (Mitte) schrieb das Musical und spielt auch selbst mit. Ebenfalls mit dabei ...
Clara Lackner-Zinner (Mitte) schrieb das Musical und spielt auch selbst mit. Ebenfalls mit dabei Isabella Pirchegger (links) und Vitus Pichler(Bild: rnpvisual)
Porträt von Bettina Kreuter
Von Bettina Kreuter

Gymnasiastin aus Brunn am Gebirge fiebert der Uraufführung ihres eigenen Bühnenstücks im Dschungel Wien entgegen. Die Liebe zu Musicals wurde bei Clara Lackner-Zinner aus Brunn am Gebirge, Bezirk Mödling, früh geweckt.

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Bereits als kleines Mädchen sammelt sie im Chor „Die Ohrwürmer – Ohrwürmchen“ erste Bühnenerfahrung. Die 12-Jährige trat im Burgtheater und in der Wiener Staatsoper auf, war bei Filmproduktionen dabei und moderierte beim Nestroy-Theaterpreis als „kleine Nadja Bernhard“ – und das alles neben der Schule.

Ausgezeichneter Schulerfolg
Doch auch ihre Noten am BG/BRG Perchtoldsdorf können sich sehen lassen, ihr Schulerfolg ist ausgezeichnet. „Ich bin stolz auf sie und finde es erstaunlich, woher sie die Energie nimmt“, sagt ihre Mama Martha. Dass viel Energie in ihr steckt, beweist Clara nun auch mit ihrem eigenen Musical „Jenseits der Träume“, das am 13. Februar 2027 im Dschungel Wien uraufgeführt wird. Sie hat es geschrieben, komponiert, führt Regie und übernimmt auch eine Hauptrolle.

Spielwiese für junge Talente
Michael Krappel („fii“) ist ihr dabei ein wertvoller Unterstützer, der aus dem Manuskript ein konkretes Theaterprojekt machte. Just for fun hat Clara schon mehrere Kleinststücke geschrieben, die immer gleich einmal in der Schublade gelandet sind. Bei „fii“ tritt sie immer wieder auf, er gibt jungen Talente seine Spielwiesen, reicht seine Connections weiter und versucht so die junge Generation zu fördern.

(Bild: rnpvisual)

Uraufführung im Dschungel Wien
Es war seine Idee, das Stück aufzugreifen, obwohl er „eigentlich das Genre Musical hasst“. Krippel legte die Rutsche für das Vorstellungsgespräch bei der Leitung (Anna Horn) und der Dramaturgin (Marianne Artmann) im Dschungel. Dort war man von Claras Idee und ihrem Skriptum begeistert und alles nahm seinen Lauf. „Mit meinem Musical möchte ich zeigen, dass man nicht immer perfekt und stark sein muss. Freundschaft und das Reden über Gefühle können helfen“, weiß Clara.

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