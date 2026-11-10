Für Clara (12) erfüllt sich großer Musicaltraum

Uraufführung im Dschungel Wien

Es war seine Idee, das Stück aufzugreifen, obwohl er „eigentlich das Genre Musical hasst“. Krippel legte die Rutsche für das Vorstellungsgespräch bei der Leitung (Anna Horn) und der Dramaturgin (Marianne Artmann) im Dschungel. Dort war man von Claras Idee und ihrem Skriptum begeistert und alles nahm seinen Lauf. „Mit meinem Musical möchte ich zeigen, dass man nicht immer perfekt und stark sein muss. Freundschaft und das Reden über Gefühle können helfen“, weiß Clara.