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„Krone zu Mittag“

COP31-Start in Türkei & Aus für Billig-Tschick

krone.tv
09.11.2026 13:37
Porträt von krone.tv
Von krone.tv

Start der Weltklimakonferenz in der Türkei: Über 190 Staaten verhandeln über Milliardenhilfen und den Ausstieg aus den Fossilen. „Krone“-Umweltredakteur Mark Perry mit den wichtigsten Einschätzungen. Außerdem: Aus für den günstigen Zigaretten-Einkauf im Ausland? Warum EU-Reisende bald deutlich weniger mitnehmen dürfen – und wo der Schwarzmarkt droht. Das und mehr sehen Sie in „Krone zu Mittag“ mit Jana Pasching.

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