COP31-Start in Türkei & Aus für Billig-Tschick

Start der Weltklimakonferenz in der Türkei: Über 190 Staaten verhandeln über Milliardenhilfen und den Ausstieg aus den Fossilen. „Krone“-Umweltredakteur Mark Perry mit den wichtigsten Einschätzungen. Außerdem: Aus für den günstigen Zigaretten-Einkauf im Ausland? Warum EU-Reisende bald deutlich weniger mitnehmen dürfen – und wo der Schwarzmarkt droht. Das und mehr sehen Sie in „Krone zu Mittag“ mit Jana Pasching.