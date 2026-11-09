Letztes Jugendstil-Wirtshaus an Westbahn verkauft

Aufgewachsen zwischen vielen späteren Kunstschaffenden grübelte Bruckmeier schon seit längerem, wie er sich von dem Gebäude trennen kann, ohne es in Grund und Boden zu verlieren. „Auch wie meine Mutter noch am Leben war, haben wir darüber jeden Sonntagabend gesprochen“. Nun ist seit wenigen Tagen fix: Die Gemeinde übernimmt die Liegenschafft um 500.000 Euro. „Es geht einfach nicht mehr. Ich habe schon zwei Kredite in die Renovierung gesteckt“, zog Bruckmeier einen Schlussstrich.