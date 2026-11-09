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„Galerie Eichgraben“

Letztes Jugendstil-Wirtshaus an Westbahn verkauft

Niederösterreich
09.11.2026 19:00
Die Jugendstil-Galerie liegt in Eichgraben direkt neben dem Bahnhof der alten Westbahn
Die Jugendstil-Galerie liegt in Eichgraben direkt neben dem Bahnhof der alten Westbahn(Bild: Stephan Bruckmeier)
Porträt von Anna Kindlmann
Von Anna Kindlmann

Um 500.000 Euro kauft die Gemeinde die „Galerie Eichgraben“ dem Besitzer ab, wurde in einer Gemeinderatssitzung beschlossen. Das weckt finanzielle Sorgen aber auch viel Nostalgie aus den vergangenen 100 Jahren. 

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Egal in welches Jahrzehnt man zurückreisen würde – die Galerie Eichgraben bietet in jedem eine Kulisse, die eigentlich filmreif erscheint. 1890 erbaut im Ort Eichgraben im westlichen Wienerwald war es zunächst ein Gasthaus, zu dem Menschen aus Wien mit der alten Westbahn pilgerten. „Einfach, weil meine Uroma so gut gekocht hat, sind die Leute gekommen“, erzählt der letzte Nachkomme der Galerie, Schauspieler und Regisseur Stephan Bruckmeier.

Aufgewachsen zwischen vielen späteren Kunstschaffenden grübelte Bruckmeier schon seit längerem, wie er sich von dem Gebäude trennen kann, ohne es in Grund und Boden zu verlieren. „Auch wie meine Mutter noch am Leben war, haben wir darüber jeden Sonntagabend gesprochen“. Nun ist seit wenigen Tagen fix: Die Gemeinde übernimmt die Liegenschafft um 500.000 Euro. „Es geht einfach nicht mehr. Ich habe schon zwei Kredite in die Renovierung gesteckt“, zog Bruckmeier einen Schlussstrich.

Moderne Heizung wird eingebaut
Trotzdem ist noch viel zu tun, das Gebäude hat bis heute keine moderne Heizung. Die alten Jugendstilfenster, in denen sich die Abendsonne spiegelt, gehören abgedichtet. In der Gemeinderatssitzung vergangenen Dienstag gingen die Wogen hoch, die Grünen kritisierten, dass in den Kauf viel Steuergeld „ohne eindeutigen Plan“ gesteckt werde. Auch in den Sozialen Medien bombardierten viele den Künstler und den Bürgermeister mit Anschuldigungen.

Stephan Bruckmeiers Eltern sind verstorben, nun lag es an ihm, die Galerie sicher in die Zukunft ...
Stephan Bruckmeiers Eltern sind verstorben, nun lag es an ihm, die Galerie sicher in die Zukunft zu führen.(Bild: Stephan Bruckmeier)

Doch der historische Wert sei viel zu hoch, um das Gebäude einem Immobilienriesen zu überlassen, betont Bürgermeister Georg Ockermüller. „Es finden dutzende Veranstaltungen dort statt, von Konzerten, Geburtstagsfeiern bis Seniorentreffen“. Den Kauf habe man sich gut überlegt. Der Gemeinde wurde die Liegenschaft zudem um 100.000 Euro unter ihrem Wert angeboten. Als „Ausgleich“ für die vielen Renovierungsarbeiten, die noch zu tätigen sind. 

Zitat Icon

Das Gebäude benötigt noch einige Brandschutz-Maßnahmen, und eine neue Heizung – so, dass wir es im ganzen Jahr nutzen können.

Eichgraben-Bürgermeister Ockermüller

Historisch betrachtet hat dem kleinen Ort Eichgraben geschadet, dass viele Niederösterreicher im wirtschaftlichen Aufschwung auf das Auto umstiegen. Die Galerie der Bruckmeiers liegt nämlich direkt neben der alten Westbahnstrecke. „Blöd ist auch, dass es im Ort keine Hotels gibt. Das hindert viele, auf ein Konzert zu gehen“.

Buch über die Geschichte
Dennoch: das Gebäude steht fest im Fundament. Zwei Weltkriege hat es überlebt, in den 1970er-Jahren machten es Stephans Eltern Lothar und Elfriede Bruckmeier erst vom Gasthaus zur großen Kulturbühne, auf der im Vorjahr auch Conchita Wurst auftrat. „Viele haben schon als Kind in den 1950-er Jahren bei uns ihre erste Schartnerbombe getrunken“, blickt Bruckmeier romantisch in die Vergangenheit. Diese möchte erbald in einem Buch festhalten.

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