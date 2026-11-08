In Kurve Kontrolle verloren: Pkw-Lenkerin verletzt

Fataler Unfall in Matrei in Osttirol am Sonntagvormittag. Eine Einheimische (39) verlor in einer Rechtskurve die Kontrolle über ihren Pkw und geriet ins Schleudern. Bei dem Unfall zog sich die Lenkerin vermutlich eine Halswirbelsäulen-Verletzung zu.
Ereignet hat sich der folgenschwere Unfall gegen 9.45 Uhr. Die 39-Jährige fuhr mit dem Pkw auf der B108 von Huben kommend in Richtung Matrei. „Bei Straßenkilometer 23,0 verlor sie in einer Rechtskurve aus bisher unbekannter Ursache die Kontrolle über das Fahrzeug“, schildert eine Sprecherin der Polizei.
Die Lenkerin konnte das Fahrzeug selbstständig verlassen.
Eine Sprecherin der Polizei
Pkw geriet ins Schleudern
In weiterer Folge geriet der Pkw ins Schleudern, kam von der Fahrbahn ab, kippte auf die Seite und kam nach rund 100 Metern neben der Straße zum Stillstand. Die Lenkerin konnte das Unfallfahrzeug selbstständig verlassen und die Rettung alarmieren.
Mit dem Verdacht auf eine Halswirbelsäulen-Verletzung wurde die 39-Jährige ins Bezirkskrankenhaus Lienz eingeliefert.
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