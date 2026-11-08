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Carriage Overturned

Horse Bolted: Two Injured at the Leonhardi Ride

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08.11.2026 19:34
The horse bolted forward. (Illustrative image)
The horse bolted forward. (Illustrative image)(Bild: Klaus Kreuzer)
Porträt von Krone Oberösterreich
Von Krone Oberösterreich

The traditional Leonhardiritt in Schenkenfelden (Upper Austria) ended with two people injured. A horse appears to have been startled by a lowered blind, bolted, and caused a carriage to overturn.

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Numerous festively decorated horses, riders, and carriages gathered in Schenkenfelden on Sunday morning for the traditional Leonhardiritt. When a blind was lowered near the procession, a carriage horse shied. The animal bolted forward, causing the carriage to hit the curb and subsequently overturn.

Two Injured
The drivers—a married couple (ages 50 and 68) from neighboring Czech Republic—said they were dragged several meters before they could free themselves from the carriage. Both sustained injuries and were taken to the hospital in Freistadt after receiving first aid.

Damage to Cars and Buildings
Since the horse dragged the carriage along the sidewalk between a residential building and the vehicles parked there, three vehicles and a building facade were also damaged, according to police. 

Why the St. Leonard Rides Take Place
Traditional horse processions take place in Austria around the birthday of Saint Leonard of Limoges on November 6. He was originally considered the patron saint of prisoners, but from the Middle Ages onward, he was regarded as the patron saint of livestock—especially horses.

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