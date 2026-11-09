Millionen-Investment für ein zweites Leben

Von der Tankreinigung zum Recycling-Spezialisten

Was 1966 mit einem Fahrzeug für Tankreinigungen in Mötz begann, ist heute eine Unternehmensgruppe mit rund 175 Mitarbeitern und 33 Millionen Euro Jahresumsatz. Mehr als 30 Millionen Euro flossen bereits in Aufbereitungsanlagen. Allein die Kunststoffsortieranlage wurde im Jahr 2025 um mehr als vier Millionen Euro modernisiert.