Millionen-Investment für ein zweites Leben

Zum 60-jährigen Bestehen investiert das Tiroler Familienunternehmen Höpperger kräftig in die Zukunft. In Pfaffenhofen wird die Aufbereitung von Elektrokleingeräten komplett erneuert.
Ein Millionenprojekt zum runden Geburtstag: Höpperger Umweltschutz investiert rund 3,5 Millionen Euro in eine neue Anlage zur Aufbereitung von Elektrokleingeräten in Pfaffenhofen. Im Frühjahr 2027 soll die moderne Technik in Betrieb gehen. Damit sollen Wertstoffe aus alten Geräten künftig noch besser getrennt und zurückgewonnen werden.
„Wer mehr Rohstoffe zurückgewinnen will, muss die technischen Voraussetzungen dafür schaffen“, betont GF Harald Höpperger.
Von der Tankreinigung zum Recycling-Spezialisten
Was 1966 mit einem Fahrzeug für Tankreinigungen in Mötz begann, ist heute eine Unternehmensgruppe mit rund 175 Mitarbeitern und 33 Millionen Euro Jahresumsatz. Mehr als 30 Millionen Euro flossen bereits in Aufbereitungsanlagen. Allein die Kunststoffsortieranlage wurde im Jahr 2025 um mehr als vier Millionen Euro modernisiert.
Auch bei der Elektroaltgeräte-Aufbereitung gehörte Höpperger zu den Vorreitern in Österreich: 2004 nahm man eine entsprechende Anlage in Betrieb.
Heute führen Harald Höpperger, sein Sohn Thomas und Stefan, der Sohn seines Cousins Klaus, den Betrieb. Mit Stefans Sohn Fabian als Lkw-Fahrer ist bereits die vierte Generation im Unternehmen tätig. „Wir übernehmen Verantwortung für unsere Beschäftigten und treffen Entscheidungen, die viele Jahre wirken“, sagt Thomas Höpperger.
Mit der Millioneninvestition zeigt das Tiroler Familienunternehmen einmal mehr, dass es auch nach 60 Jahren nicht stillsteht.
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