Die Schattenseiten der Festtage sind Berge an Müll

Satter Anstieg bei Biomüll in Kitzbühel und Kufstein

Die Firma DAKA mit Sitz in der Silberstadt Schwaz ist in 82 Gemeinden für die Sammlung von Restmüll und Biomüll und in 104 Gemeinden für die Sammlung von Kunststoff, Metall und Materialverbunden zuständig. Martin Klingler rechnet gegenüber der „Tiroler Krone“ vor, dass in allen Gemeinden in den Bezirken Kufstein und Kitzbühel „im November rund 123 Tonnen und im Dezember rund 138 Tonnen Restmüll gesammelt wurden. Das entspricht einer Steigerung von zwölf Prozent.“