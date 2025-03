Blau-schwarze Freundschaft seit der Militärschule

Sie stehen an der Spitze der zwei größten Fraktionen im Landtag, ihre Parteien regieren erstmals in einer Koalition die Steiermark: FPÖ-Klubobmann Marco Triller (38) und ÖVP-Klubchef Lukas Schnitzer (37). Die beiden mussten sich nicht erst zusammenraufen oder etwa eine vertrauensbildende Wirtshaustour absolvieren, um Gesetzesvorhaben für Blau-Schwarz auf den Weg zu bringen – nein, sie verbindet eine enge Freundschaft, die bis in die Jugend zurückreicht.