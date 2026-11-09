Seit 100 Jahren fließt Ökostrom bis nach Wien

Der erste Tropfen prallte im Jahr 1926 auf die mächtigen Turbinen im Herzen des Elektrizitätswerks. Und seitdem wird das kostbare Nass, das über die zweite Wiener Hochquellenleitung 180 Kilometer bis in die ferne Bundeshauptstadt fließt, zu Ökostrom veredelt. „Wir nutzen das natürliche Gefälle. Erzeugt werden – ganz ohne Qualitätsbeeinträchtigung des Trinkwassers – rund 42 Gigawattstunden Strom für 12.000 Haushalte“, versichert Wien Energie-Chefin Alma Kahler beim jüngsten Jubiläum, dem auch der Scheibbser Bezirkshauptmann-Stellvertreter Manuel Höfer die Ehre gab.