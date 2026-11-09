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Wasserkraftwerk

Seit 100 Jahren fließt Ökostrom bis nach Wien

Niederösterreich
09.11.2026 17:00
100 Jahre alt wurde das Wasserkraftwerk in Gaming.
100 Jahre alt wurde das Wasserkraftwerk in Gaming.(Bild: Ian Ehm/Wien Energie)
Porträt von Mark Perry
Von Mark Perry

In Gaming wird das Hochquellwasser der Wiener in Energie verwandelt. Danach fließt es bis in die Bundeshauptstadt. 

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Der erste Tropfen prallte im Jahr 1926 auf die mächtigen Turbinen im Herzen des Elektrizitätswerks. Und seitdem wird das kostbare Nass, das über die zweite Wiener Hochquellenleitung 180 Kilometer bis in die ferne Bundeshauptstadt fließt, zu Ökostrom veredelt. „Wir nutzen das natürliche Gefälle. Erzeugt werden – ganz ohne Qualitätsbeeinträchtigung des Trinkwassers – rund 42 Gigawattstunden Strom für 12.000 Haushalte“, versichert Wien Energie-Chefin Alma Kahler beim jüngsten Jubiläum, dem auch der Scheibbser Bezirkshauptmann-Stellvertreter Manuel Höfer die Ehre gab.

Ideale Voraussetzung für Energiegewinn
Eckdaten lieferte Wasserexperte Norbert Bock: „Hier fallen die mächtigen Rohre auf einer Strecke von elf Kilometern 200 Meter Höhe hinab – ideale Voraussetzungen für den Energiegewinn. Der Gaminger Bürgermeister Andreas Fallmann ist stolz darauf, dass die Vorgänger wahre Ökopioniere waren. In Opponitz im Ybbstal hatte Wien Energie übrigens bereits 1924 ihr erstes Wasserkraftwerk in Betrieb genommen.

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