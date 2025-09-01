Skandal in Musikschule: Tausende Euro verschwunden

Krammer hat für diese Woche bereits eine Sondersitzung von Vorstand und Prüfungsausschuss einberufen, in dem Vertreter aller Parteien vertreten sind. Parallel wird die Causa an die Staatsanwaltschaft übergeben.

Während die Gemeindeaufsicht von „massiven Unregelmäßigkeiten“ spricht, hat Krammer die Lohnverrechnung und Buchhaltung bereits mit Fachleuten aus dem Magistrat verstärkt. „Wir arbeiten Tag und Nacht an einer lückenlosen Aufklärung“, so der Stadtchef.