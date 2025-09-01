Skandal in Musikschule: Tausende Euro verschwunden

Bargeld in Plastiksackerln, fragwürdige Honorarnoten, ein verschwundenes Klavier: Ein Prüfbericht deckt unglaubliche Missstände im Musikschulverband Waidhofen/Ybbstal (NÖ) auf. ÖVP-Bürgermeister Werner Krammer zieht die Notbremse ...
Der Prüfbericht der niederösterreichischen Gemeindeaufsicht erschüttert den Musikschulverband Waidhofen/Ybbstal bis ins Mark: Was Kontrolleure bei ihrer „Gebarungseinschau“ Anfang Juni aufdeckten, klingt wie aus einem Krimi: fehlende Protokolle, verschwundene Bargeldbestände, fragwürdige Honorarnoten – und sogar ein Pianino ist weg!
Geld in Kuverts und Plastiksackerln
Seit 2019 gibt es übrigens kein Kassenbuch mehr – und überhaupt keine offizielle Kassa! Stattdessen fanden die Prüfer Bargeld in Kuverts und Plastiktüten. Insgesamt sollen zwischen dem Jahr 2018 und 2025 sage und schreibe 73.832 Euro in bar eingegangen – und irrwitzige 243.417 Euro in bar aus dem Fenster geschmissen worden sein. Alles ohne klare Anordnung und Wissen des Verbandsobmanns.
Eine Bedienstete genehmigte sich selbst kurzerhand einen fetten Gehaltssprung um fünf Stufen, ganz ohne Beschluss des Vorstandes. Für zwei weitere Personen flossen insgesamt mindestens 179.000 Euro an Honoraren, teils ohne Dienstvertrag, teils zusätzlich zum Dienstvertrag.
Gefälschte Belege und dubioser Klavier-Verkauf
Besonders brisant: Bei mehreren Rechnungen und Honorarnoten zweifeln die Prüfer sogar an der Echtheit der Unterschriften und Schriftbilder. „Hier könnte es sich um Fälschungen handeln“, heißt es im Prüfbericht.
Obendrauf: Ein Pianino aus dem Inventar des Magistrats Waidhofen wurde kurzerhand verkauft – der Erlös aber niemals verbucht.
Bürgermeister schlägt Alarm und beruft Gremium ein
Der Prüfbericht wurde am 26. August in einer Schlussbesprechung präsentiert und liegt seit Freitag offiziell am Tisch – er liegt nun auch der „Krone“ vor. Bürgermeister und Obmann Werner Krammer reagierte sofort: „Wir nehmen die Erkenntnisse aus dem Prüfbericht sehr ernst und arbeiten an einer lückenlosen Aufklärung.“
Krammer hat für diese Woche bereits eine Sondersitzung von Vorstand und Prüfungsausschuss einberufen, in dem Vertreter aller Parteien vertreten sind. Parallel wird die Causa an die Staatsanwaltschaft übergeben.
Während die Gemeindeaufsicht von „massiven Unregelmäßigkeiten“ spricht, hat Krammer die Lohnverrechnung und Buchhaltung bereits mit Fachleuten aus dem Magistrat verstärkt. „Wir arbeiten Tag und Nacht an einer lückenlosen Aufklärung“, so der Stadtchef.
Kommentare
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.