Automatischer Notruf führt Polizei zu Alkolenkerin

Von Fahrbahn abgekommen

„Beim Eintreffen der Polizei befanden sich bereits mehrere Personen an der Unfallstelle“, hieß es. Erste Erhebungen hätten daraufhin ergeben, dass eine 24-jährige Einheimische mit ihrem Pkw von der Fahrbahn abgekommen war. Das Fahrzeug prallte anschließend gegen einen Grundstückszaun.