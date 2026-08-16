Automatischer Notruf führt Polizei zu Alkolenkerin

Alko-Unfall in der Nacht auf Sonntag in Thaur im Tiroler Bezirk Innsbruck-Land: Eine betrunkene 24-jährige Autolenkerin krachte gegen einen Zaun und erlitt dadurch erhebliche Verletzungen. Die Einsatzkräfte wurden automatisch via „eCall“ zum Unfallort beordert.
Exakt um 23.17 Uhr am späten Samstagabend wurde eine Polizeistreife in die Stollenstraße nach Thaur alarmiert. Grund dafür war ein bei einem Pkw ausgelöster „eCall“, also ein automatisch abgesetzter Notruf.
Von Fahrbahn abgekommen
„Beim Eintreffen der Polizei befanden sich bereits mehrere Personen an der Unfallstelle“, hieß es. Erste Erhebungen hätten daraufhin ergeben, dass eine 24-jährige Einheimische mit ihrem Pkw von der Fahrbahn abgekommen war. Das Fahrzeug prallte anschließend gegen einen Grundstückszaun.
Ein bei der 24-Jährigen durchgeführter Alkotest verlief positiv.
Die Polizei
Mit Rettung ins Spital, Alkotest positiv
Die Lenkerin erlitt bei dem Unfall Verletzungen. Sie wurde mit der Rettung zur weiteren medizinischen Versorgung ins Krankenhaus Hall eingeliefert.
„Ein bei der 24-Jährigen durchgeführter Alkotest verlief positiv“, so die Ermittler. Entsprechende Anzeigen folgen.
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