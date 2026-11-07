Coup im Fitnessstudio: Etliche Geräte gestohlen

Einen Coup landeten noch unbekannte Einbrecher in Fieberbrunn im Tiroler Bezirk Kitzbühel. Ins Visier genommen haben die Ganoven ein Fitnessstudio. Aus dem Lager schnappten sie sich Geräte im Gesamtwert von rund 5000 Euro. Die Polizei hofft nun auf Hinweise.
Zugeschlagen haben die Diebe zwischen Donnerstagmittag und Freitagmittag. „Sie verschafften sich gewaltsam Zutritt zum Outdoorbereich eines Fitnessstudios in Fieberbrunn“, heißt es von den Ermittlern der Exekutive. Anschließend drangen die Ganoven in das Gerätelager ein.
Polizei hofft auf Hinweise
Von dort ließen die dreisten Einbrecher mehrere Fitnessgeräte mitgehen. Durch den Coup entstand ein Schaden in der Höhe von rund 5000 Euro. Von den Tätern fehlt bis dato jede Spur.
Die Polizei Fieberbrunn bittet um etwaige Hinweise zu den Tätern: 059133/7202
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