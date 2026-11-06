Formula 1
Lando Norris Makes His Mark in Brazil
Lando Norris makes his mark in Brazil and sets the fastest time in the first free practice session.
Kimi Antonelli narrowly missed the fastest lap time during his first outing as Formula 1 world champion at the season opener in Brazil. The youngest champion in the history of the premier class of motorsports—at 20 years and 68 days—finished Friday’s first free practice session at Interlagos in second place behind last year’s world champion, Lando Norris (McLaren).
Just five days after clinching the title early in Mexico, the Mercedes driver was only 0.082 seconds behind the Briton.
Here are the results in detail:
Third in the “young guns” session—which featured six young drivers in the opening practice—was Red Bull star Max Verstappen (+0.236 sec.), who once again vocally complained about downshifting issues.
Ahead of his 400th Grand Prix on Sunday, Lewis Hamilton finished fourth in his Ferrari.
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