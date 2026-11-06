Stadt Graz findet doch Geld für Sport-Förderungen

Die Wogen gingen im Grazer Sport zuletzt hoch. Wie berichtet, spekulierten viele Vereine mit dem Einstellen des Spielbetriebs, da versprochene Förderungen der Stadt für das Jahr 2026 noch immer nicht ausbezahlt wurden. Finanzstadtrat Manfred Eber (KPÖ) müsste dafür viel Kritik einstecken. Dies scheint gewirkt zu haben: Denn wie das Büro des Stadtrats am Freitag mitteilte, können nun immerhin 80 Prozent der Förderansuchen bedient werden – stolze drei Millionen Euro stellt die Stadt dafür zur Verfügung. Das angesuchte Fördervolumen betrug 3,8 Millionen Euro.