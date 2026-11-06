Stadt Graz findet doch Geld für Sport-Förderungen

Der Aufschrei war groß, als bekannt wurde, dass die Stadt Graz den Sportvereinen der Landeshauptstadt die Förderungen strich. Nun das Einlenken: Rund 80 Prozent werden jetzt doch ausbezahlt.
Die Wogen gingen im Grazer Sport zuletzt hoch. Wie berichtet, spekulierten viele Vereine mit dem Einstellen des Spielbetriebs, da versprochene Förderungen der Stadt für das Jahr 2026 noch immer nicht ausbezahlt wurden. Finanzstadtrat Manfred Eber (KPÖ) müsste dafür viel Kritik einstecken. Dies scheint gewirkt zu haben: Denn wie das Büro des Stadtrats am Freitag mitteilte, können nun immerhin 80 Prozent der Förderansuchen bedient werden – stolze drei Millionen Euro stellt die Stadt dafür zur Verfügung. Das angesuchte Fördervolumen betrug 3,8 Millionen Euro.
„Trotz der angespannten finanziellen Lage können wir den Großteil der offenen Förderansuchen ermöglichen. Das ist ein wichtiges Signal für die Grazer Vereine und Organisationen“, ist Eber zufrieden.
Zusätzlich stehen 300.000 Euro für die Sportdachverbände zur Verfügung – diese benötigen den Zuschuss zur Absicherung der Infrastruktur. Im Vorjahr unterstützte die Stadt da noch mit 1 Million Euro, heuer werden es nun insgesamt 800.000 Euro sein. Zusätzlich hat die Stadt beim Land zu einem Beitrag vorgefühlt, bisher gab‘s hierzu laut Eber aber keine Antwort.
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