Without a “lid”
Illegal Prostitution in Hotel Rooms Exposed
Three women in Wels (aged 25 to 52) were engaging in prostitution without the required health examinations and outside of licensed brothels. The sex workers were caught during a raid.
On Thursday, officers from the Upper Austria State Criminal Police Office conducted raids in Wels’ red-light district. During the operation, three sex workers were caught engaging in prostitution without the required health examinations and outside of officially licensed brothels.
Heavy Fines
The two Hungarian women and the Romanian woman (aged 25 to 52) were offering their services illegally in apartment hotel rooms. They were required to pay security deposits totaling a four-digit euro amount.
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