Hauseigentümerin kam heim, Einbrecher überrascht

Beim Versuch, am hellichten Tag den Tresor in einem Einfamilienhaus in Jenbach (Tirol) zu knacken, wurde ein Einbrecher von der Hauseigentümerin überrascht. Er flüchtete Hals über Kopf durch die von der Frau geöffnete Wohnungstür.
Ein unbekannter Mann verschaffte sich am Donnerstag gegen 11 Uhr Zutritt in ein Einfamilienhaus in Jenbach. Nachdem er mehrere Zimmer durchwühlt hatte, versuchte er einen Tresor zu öffnen.
Währenddessen betrat die Hauseigentümerin das Gebäude, worauf der Mann über die soeben geöffnete Eingangstüre die Flucht ergriff. Eine sofort eingeleitete Fahndung verlief bisher negativ.
Der Mann wird wie folgt beschrieben: Mitte vierzig, ca. 175 cm groß, weiße Hautfarbe, dunkler Vollbart, dunkle Parka-Jacke, dunkle Wintermütze. Durch die Tat entstand kein Schaden. Zweckdienliche Hinweise an die PI Jenbach unter der Telefonnummer 059133 7252 erbeten.
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