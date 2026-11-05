18 meters tall! Linz’s Christmas tree has arrived

A Long Journey to the Heart of Linz

Before the tree could take its place of honor in the center of the state capital, quite a bit of work was required. In Lembach, the fir tree was professionally felled and prepared for transport. It was then transported on a flatbed truck from the Mühlviertel region to Linz, where the tree was finally erected on the main square. But the fir tree still lacks its festive attire. As in previous years, Linz AG is handling the Christmas lighting, relying on energy-saving LED technology. Numerous lights are set to make the Christmas tree a visible landmark during the Advent season.