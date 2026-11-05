From the Mühlviertel
18 meters tall! Linz’s Christmas tree has arrived
A stately fir tree from the Mühlviertel region began its journey to the state capital on Thursday. Since then, the tree—nearly 18 meters tall—has been adorning Linz’s main square. However, it will still be a little while before it shines in all its splendor.
There are still a few weeks until Christmas, but an unmistakable harbinger of the Advent season has already arrived at Linz’s main square. On Thursday, the traditional Christmas tree was erected there. And it’s quite a sight to behold: the stately fir tree, which this year comes from the market town of Lembach in the Mühlkreis region of the Rohrbach district, soars to a height of nearly 18 meters.
A Long Journey to the Heart of Linz
Before the tree could take its place of honor in the center of the state capital, quite a bit of work was required. In Lembach, the fir tree was professionally felled and prepared for transport. It was then transported on a flatbed truck from the Mühlviertel region to Linz, where the tree was finally erected on the main square. But the fir tree still lacks its festive attire. As in previous years, Linz AG is handling the Christmas lighting, relying on energy-saving LED technology. Numerous lights are set to make the Christmas tree a visible landmark during the Advent season.
Ceremonial handover on November 21
However, the people of Linz will have to be patient a little longer before the tree shines in all its splendor. On Saturday, November 21, the decorated Christmas tree will be officially handed over to the city at 5 p.m. The event will feature a musical program, which will also mark the beginning of the Advent season in Linz.
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