Crashed into a tree
Sports Car Driver Killed in Crash
Yet another serious traffic accident has claimed a life. In Ried in der Riedmark, a driver veered off the road in his sports car and crashed into a tree at high speed. The emergency physician could only confirm his death.
The next fatal traffic accident shook the state on Thursday. This time, around noon, the driver of a red Porsche 911 lost control for reasons that remain unclear and veered off the road. He drove across a meadow before crashing into a tree.
Too Late to Save Him
For one person, help came too late—he was trapped in the wreckage of the sports car and died at the scene of the accident. Just last Wednesday morning, a farmer in Hartkirchen had collided head-on with a truck while passing and was so severely injured that he succumbed to his injuries at the scene.
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