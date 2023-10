Direktzug als Lösung für Osttiroler Pendlerchaos

Ein Grund dafür sei das verstärkte Verkehrsaufkommen. In Osttirol seien an drei Punkten (laut Verkehrsbericht des Landes aus dem Vorjahr) „eklatante Verkehrszunahmen verzeichnet worden, in Sillian sogar ein Plus von fast 36 Prozent“, ergänzt Klubobmann Markus Sint. Dazu kommen verstopfte Straßen durch Südtirol oder auf der Strecke vom Brenner nach Innsbruck.