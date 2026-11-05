Collision with a Car
Several Injured in Accident Involving a Streetcar
Traffic chaos at noon! Around 12 p.m., a car collided with the side of a streetcar on the Nibelungen Bridge in Linz. One person on the streetcar was injured and had to be treated on site by the Samaritan Association and taken to a hospital. The driver of the car was trapped but remained uninjured.
For inexperienced drivers or those unfamiliar with the area, the 90-degree right-hand turn onto the Nibelungen Bridge in Linz can be a hazard. The new northbound bike lane complicates the situation even further. On Thursday, a crash occurred at exactly this spot.
Several people sustained minor injuries
A small VW collided sideways with a streetcar as it was pulling onto the bridge. During the collision—or rather, during the subsequent braking—one person in the streetcar fell and sustained injuries. She received first aid from the Linz Samaritan Association and was taken to a hospital. The professional fire department was also on the scene because the driver of the car was trapped inside her vehicle. She was freed but remained uninjured.
Major Traffic Backup
The bridge was largely closed for the duration of the work, causing major delays for both road and rail traffic.
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