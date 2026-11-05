Several Injured in Accident Involving a Streetcar

Several people sustained minor injuries

A small VW collided sideways with a streetcar as it was pulling onto the bridge. During the collision—or rather, during the subsequent braking—one person in the streetcar fell and sustained injuries. She received first aid from the Linz Samaritan Association and was taken to a hospital. The professional fire department was also on the scene because the driver of the car was trapped inside her vehicle. She was freed but remained uninjured.