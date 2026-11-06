Riesige Bilddatenbank soll MRT-Flut eindämmen

Kärnten und Burgenland im Visier

Werden von Ärzten, radiologischen Instituten oder Krankenanstalten außerhalb der Kages Aufnahmen angefordert und liegt die schriftliche Zustimmungserklärung der Patienten vor, wird die gesamte Bildserie zur Verfügung gestellt. Das funktioniert auch über Bundesländergrenzen hinaus: Die Bilddaten können online in alle öffentlichen Krankenhäuser Österreichs versendet werden – das gilt natürlich ebenso umgekehrt in Richtung Steiermark. Auch die Patienten selbst können über ein Portal bei der Kages Einsicht in die Bilder nehmen (Voraussetzung ist die ID Austria).