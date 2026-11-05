No longer 44 players
The iconic striker is back! Klopp announces DFB squad
DFB head coach Jürgen Klopp has announced his roster for the upcoming Nations League matches. This time, the star coach has called up significantly fewer players than he did for his debut in September. However, a cult striker—Niclas Füllkrug—is returning to the national team.
Here is the DFB squad:
Füllkrug, who had fallen on hard times at both West Ham and Milan, has been thriving again since his return to Bremen. The 33-year-old currently leads the German Bundesliga scoring race with nine goals. Now he’s expected to deliver the necessary goals for the DFB team as well.
And those goals are desperately needed. The Germans’ start to the Nations League hasn’t gone according to plan. After four of six matchdays in Group A2, they currently sit in third place. That’s why they really need to secure two wins against Serbia and the Netherlands.
Surprise Regarding Young Players
Unlike when he first announced the roster, Klopp did not name an XXL squad of 44 players this time around, opting instead for a more compact selection. Among them are the two young players Finn Jeltsch (20, Stuttgart) and Wael Mohya (17, Mönchengladbach).
Also included this time are Cologne youngster Said El Mala and Brajan Gruda from RB Leipzig. Meanwhile, Klopp will have to do without injured Bayern stars Jamal Musiala and Serge Gnabry.
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