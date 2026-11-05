Wohnungssnot wird größer: Neue Angebote im Winter

So hätte man in der vergangenen Saison über 800 Anrufe beim Kältetelefon erhalten. Dieses Angebot ist zwar auf Graz konzentriert – wer eine Person in Not sieht, kann anrufen, das Team fährt hin und klärt ab, ob Hilfe nötig ist –, allerdings würde man auch Anrufe aus anderen Regionen weiterleiten. „Wir sind vernetzt und schauen, dass überall in der Steiermark Menschen versorgt werden. Man kann auch immer die Rettung rufen. Nur bitte schauen Sie hin, nicht weg!“, appelliert Tödling-Musenbichler. Das Kältetelefon (0676/88015 8111) startet am 6. November wieder in den Betrieb.