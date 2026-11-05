Nach Kollision mit Hirsch: Pkw prallte gegen Auto

Schwerer Verkehrsunfall am Mittwochabend in Pettnau (Tiroler Bezirk Innsbruck-Land)! Ein 21-jähriger Einheimischer kollidierte gegen 21.30 Uhr mit einem Hirsch. Ein nachkommender Pkw-Lenker (70) bemerkte dies zu spät und prallte gegen das Auto.
Wildwechsel auf den Tiroler Straßen ist derzeit keine Seltenheit. So auch am Mittwochabend in Pettnau, als ein 21-jähriger Einheimischer mit seinem Pkw auf der Tiroler Straße gemeinsam mit seinem 27-jährigen Beifahrer gegen 21.30 Uhr unterwegs war.
Zu spät gesehen
Der Lenker kollidierte dort mit einem Hirsch. Zur Absicherung der Unfallstelle kamen zwei Bekannte des Mannes mit einem weiteren Auto hinzu. Ein 70-jähriger Schweizer dürfte den am Fahrbahnrand stehenden Pkw zu spät gesehen haben und kollidierte mit diesem.
Durch die Wucht des Aufpralls wurden sowohl der Pkw als auch die beiden Einheimischen und deren Bekannte, die sich in der Nähe des Autos befanden, in den Straßengraben geschleudert.
Männer erheblich verletzt
Der 21-Jährige und seine beiden Kollegen erlitten erhebliche Verletzungen. Sie wurden mit der Rettung ins Krankenhaus Hall gebracht. Der Hirsch wurde rund 80 Meter von der Unfallstelle entfernt auf der Fahrbahn gefunden. Er musste von einem Jäger erlegt werden.
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