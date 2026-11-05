Thief Tried to Steal a Ceiling Light, Then Got Beaten Up

Suspect Had a History of Other Burglaries

The police officers found the suspect in his apartment and arrested him without resistance. Inside the apartment, they found the folding knife, believed to be the weapon used in the crime. Further investigations revealed that the 37-year-old is likely responsible for additional burglaries that occurred between late August and mid-September in the same apartment building. During his interrogation, the suspect gave incoherent statements and did not confess. He was remanded to the Ried im Innkreis Correctional Facility by order of the Ried District Attorney’s Office.