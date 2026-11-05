Unusual Heist
Thief Tried to Steal a Ceiling Light, Then Got Beaten Up
This unusual story is as bizarre as it is brutal: After being threatened with a knife by a 37-year-old man in his own apartment, a 46-year-old man from St. Florian am Inn in Upper Austria called the police emergency line around 10:45 p.m. on Monday. But what was behind it all?
The 37-year-old is accused of forcibly gaining entry to the apartment and then attempting to steal a ceiling light. The 46-year-old caught him in the act, and a physical altercation ensued. After an alleged exchange of punches, the suspect is accused of pulling out a folding knife to stab the resident. The resident, however, managed to force the suspect out of the apartment and remained unharmed.
Suspect Had a History of Other Burglaries
The police officers found the suspect in his apartment and arrested him without resistance. Inside the apartment, they found the folding knife, believed to be the weapon used in the crime. Further investigations revealed that the 37-year-old is likely responsible for additional burglaries that occurred between late August and mid-September in the same apartment building. During his interrogation, the suspect gave incoherent statements and did not confess. He was remanded to the Ried im Innkreis Correctional Facility by order of the Ried District Attorney’s Office.
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