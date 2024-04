Deutschland: Varoufakis darf nicht mehr einreisen

Der ehemalige Finanzminister und Vorsitzende der Partei Diem25 sprach gar von einem „Betätigungsverbot“, er dürfe also auch nicht per Videoschaltung an politischen Veranstaltungen teilnehmen. Es sei ein „Verbot jeglicher politischer Betätigung“, schrieb er auf der Plattform X. In Sicherheitskreisen ist aber nur von einem Einreiseverbot die Rede. Geregelt ist das im Freizügigkeitsgesetz der Europäischen Union.



