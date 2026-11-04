Steirische Adventmärkte machen sich bereit

Es ist angerichtet: Die Eröffnung der steirischen Adventmärkte rückt näher. Ein erster Einblick, was Besucher heuer in Graz und Bruck an der Mur erwartet.
Der prächtige Christbaum am Grazer Hauptplatz steht seit Mittwoch – und mit dem unübersehbaren weihnachtlichen Vorboten startet der inoffizielle Countdown zum Start in den Grazer Advent. Am 19. November wird die Weihnachtsbeleuchtung eingeschaltet, rund 760.000 LED-Lichter werden die Grazer Innenstadt erstrahlen lassen.
Am 20. November folgt dann die offizielle Eröffnung der Adventmärkte, die bis Weihnachten wieder Hunderttausende Besucher in die Landeshauptstadt locken werden. Rund um den traditionellen Christkindlmarkt am Hauptplatz haben sich in den letzten Jahren viele weitere Märkte und Attraktionen, verteilt über die Innenstadt, etabliert: vom Kunsthandwerk über einen kleinen Vergnügungspark bis hin zu Live-Musik und natürlich einem breiten kulinarischen Angebot.
15 Märkte warten heuer auf Besucher – die in den letzten Jahren zusehends internationaler wurden. Schön: Die traditionelle Eiskrippe im Landhaushof wird – heuer zum 30. Mal – am 28. November zum Strahlen gebracht.
Wiener Sängerknaben in Bruck und Mariazell
Wenn am 19. November in Graz die Lichter angehen, startet auch Bruck an der Mur in die „Waldweihnacht“ am Hauptplatz – aufgrund des großen Interesses heuer größer als in den Vorjahren. Als besonderes Schmankerl werden bei der Eröffnung die Wiener Sängerknaben auftreten. Übrigens auch zu hören beim Mariazeller Advent, der ebenso am 19. November eröffnet wird. Zünftiger geht’s dann in den kommenden Wochen auf der Brucker Weihnachtsbühne weiter, wo neben regionalen Musikern unter anderem die Edlseer oder die jungen Zillertaler aufspielen.
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