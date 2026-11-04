Steirische Adventmärkte machen sich bereit

Wiener Sängerknaben in Bruck und Mariazell

Wenn am 19. November in Graz die Lichter angehen, startet auch Bruck an der Mur in die „Waldweihnacht“ am Hauptplatz – aufgrund des großen Interesses heuer größer als in den Vorjahren. Als besonderes Schmankerl werden bei der Eröffnung die Wiener Sängerknaben auftreten. Übrigens auch zu hören beim Mariazeller Advent, der ebenso am 19. November eröffnet wird. Zünftiger geht’s dann in den kommenden Wochen auf der Brucker Weihnachtsbühne weiter, wo neben regionalen Musikern unter anderem die Edlseer oder die jungen Zillertaler aufspielen.