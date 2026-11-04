Gnadenlos verlieren | Davonjagen

Gnadenlos verlieren. Es ist ein gewisses Aufatmen, das gestern von den USA ausgehend um die Welt, auch durch die kleine österreichische, ging. Mit Trumps krachender Niederlage bei den Midterm-Wahlen, wo er mit seinen Republikanern Repräsentantenhaus und Senat mehr als klar an die oppositionellen Demokraten verlor – wird in der Welt nun alles gut? Natürlich nicht! Aber was schon Hoffnung macht: Autokratische, extreme Brachialpolitik à la Trump kann zwar zum Erfolg führen. Man kann mit Schmähungen und Lügen, mit Großmäuligkeit und grenzenlosem Selbstlob zwar an die Macht kommen, man kann sie aber auch wieder gnadenlos verlieren – vor allem, wenn die Zügellosigkeit weit über das Verbale hinausreicht und in übelste Korruption mündet.