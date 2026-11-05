Besserer Schutz mit Testkarten gegen K.-o.-Tropfen

Tipps, wie man das Risiko, ein Opfer zu werden, minimieren kann, gibt Bezirkspolizeichefin Nicole Trappl. „Zum Beispiel Getränke nicht irgendwo stehen lassen und immer im Auge behalten. Keine Drinks von unbekannten Personen annehmen. Wenn man auf die Toilette oder Tanzfläche geht, vorher austrinken. Bei einer seltsamen Bekanntschaft, geh lieber. Und: Wenn dir schwindlig oder übel wird, bitte eine Freundin oder Freund, dich nicht alleine zu lassen!“