Surprise in Paris
Zverev Loses First Match as World No. 1
Vienna semifinalist Alexander Zverev lost his first match as the official world No. 1.
After receiving a first-round bye, the German fell to Italy’s Lorenzo Musetti 6-7(2), 2-6 on Wednesday in the first round of the Paris Masters 1000 tournament.
Zverev had reached the No. 1 ranking for the first time last week at the Vienna ATP tournament, and on Monday he received the trophy awarded for that achievement.
Miedler/Oberleitner Advance to the Round of 16 in Paris
The Vienna champions Lucas Miedler and Neil Oberleitner cleared their first hurdle in Paris. The pair had originally been drawn to face Zverev and Brazilian Marcelo Melo, but instead played as unseeded players against the French duo Arthur Reymond and Luca Sanches, celebrating their 13th victory in 14 matches with a 5–7, 6–2, 10–3 win.
Their next opponents are the eighth-seeded Brazilians Orlando Luz and Rafael Matos. While Miedler/Oberleitner can no longer qualify for the ATP Finals in Turin, which begin at the end of next week, Arthur Fils has become the first Frenchman since 2016 to secure a singles spot there. This leaves two spots still open for the season’s top eight players.
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