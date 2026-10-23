Immer mehr Ausländer urlauben in der Steiermark

Immer mehr internationale Gäste

Vor allem die internationalen Gäste waren im Sommer eine treibende Kraft. Im genannten Zeitraum wurden mit 1,067.500 Ankünften gleich 6,9 Prozent mehr als im Jahr zuvor in der Steiermark begrüßt. Bei den Nächtigungen ergibt sich dadurch ein Plus von 4,8 Prozent auf 3,371.3000. Damit entfielen rund 93 Prozent des gesamten Nächtigungszuwachses auf Gäste aus dem Ausland.