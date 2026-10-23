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Tourismus jubelt

Immer mehr Ausländer urlauben in der Steiermark

Steiermark
23.10.2026 11:53
(Bild: Steiermark Tourismus - photoaustria.at)
Porträt von Steirerkrone
Von Steirerkrone

Positive Bilanz für die steirischen Touristiker: Sowohl die Zahl der Ankünfte als auch die Zahl der Nächtigungen in der Steiermark stieg im vergangenen Sommer wieder an. Ein besonders treibender Faktor sind internationale Gäste. Allein die Tschechen verzeichnen ein Nächtigungsplus von knapp 28 Prozent. 

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Eine erste Bilanz des Sommers 2026 lässt den steirischen Tourismus jubeln: Zwischen Mai und September wurden in der Steiermark insgesamt 2,448.600 Ankünfte (+3,8%) und 7,244.900 Nächtigungen (+2,4%) verzeichnet.

Die nächtigungsstärkste Region war dabei Schladming-Dachstein mit rund 1,87 Millionen Nächtigungen, gefolgt von der Region Graz und dem Thermen- & Vulkanland. Bei den Regionen sticht Erzberg-Leoben hervor: Hier kam es bei den Nächtigungen zu einem Plus von rund 17,8 Prozent.

Ein deutliches Plus gibt es demnach im September, der bei den Ankünften um 8,4 Prozent und bei den Nächtigungen um 6,7 Prozent zulegt und so wesentlich zur positiven Sommerbilanz beiträgt. Gründe dafür dürften einerseits die erstmalige Verschiebung der MotoGP am Red Bull Ring sowie die günstigen Wetterbedingungen, Genussreisen und Kurzurlaube sein.

Immer mehr internationale Gäste
Vor allem die internationalen Gäste waren im Sommer eine treibende Kraft. Im genannten Zeitraum wurden mit 1,067.500 Ankünften gleich 6,9 Prozent mehr als im Jahr zuvor in der Steiermark begrüßt. Bei den Nächtigungen ergibt sich dadurch ein Plus von 4,8 Prozent auf 3,371.3000. Damit entfielen rund 93 Prozent des gesamten Nächtigungszuwachses auf Gäste aus dem Ausland. 

Besonders Gäste aus Tschechien dürften Gefallen an der Grünen Mark gefunden haben. Mit einem Plus von 30,9 Prozent bei den Ankünften und 27,7 Prozent bei den Nächtigungen –  das entspricht rund 74.800 zusätzlichen Nächtigungen gegenüber dem Vorjahr – sind sie der am stärksten wachsende Markt im Ausland. Auch weitere mittel- und osteuropäische Märkte wie Ungarn, Polen und die Slowakei entwickeln sich dynamisch. 

Die Nummer eins im Ranking der internationalen Touristen führt nach wie vor Deutschland an. Von Mai bis September wurden 443.700 Ankünfte (+2,4 %) und 1.618.500 Nächtigungen (+0,3 %) gezählt. 

Österreicher weiterhin Nummer 1
Mit einem Anteil von rund 53 Prozent an den Gesamtnächtigungen bleibt aber Österreich weiterhin der wichtigste Herkunftsmarkt für die Steiermark. Landeshauptmann Mario Kunasek zeigt sich von der Bilanz begeistert: „Gäste aus Österreich sind mit bisher 1,4 Millionen Ankünften und 3,9 Millionen Nächtigungen das Fundament des steirischen Tourismus. Die aktuellen Zahlen zeigen zugleich, wie wichtig internationale Märkte für zusätzliches Wachstum sind.“

„Die positiven Ergebnisse aus den internationalen Märkten bestätigen den eingeschlagenen Weg. Tschechien zeigt heuer besonders eindrucksvoll, welches Potenzial in einer konsequenten Marktbearbeitung steckt“, freut sich Michael Feiertag, Geschäftsführer Steiermark Tourismus.

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