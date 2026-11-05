Krems prüft Bau einer neuen Kunsteisbahn

Mit der traditionellen Eisdisco soll die Kremser Kunsteisbahn am 13. November in die Saison starten – vorausgesetzt, es wird rechtzeitig kalt genug für die Eisaufbereitung. Während sich Familien, Schulen und Vereine auf die ersten Runden freuen, geht es im Hintergrund bereits um die Zukunft der mehr als 60 Jahre alten Anlage.