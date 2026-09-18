Dank 8000 Stimmen: Mödlinger Eislaufplatz bleibt

Die Hartnäckigkeit der Mödlinger hat sich gelohnt: Der beliebte Eislaufplatz wird für die kommende Saison wieder seine Pforten öffnen. Nach monatelangem Protest und fast 8000 Unterschriften nimmt die Stadt die ursprünglich angekündigte Schließung zurück
Von kurz vor den Weihnachtsferien bis zum Ende der Semesterferien soll wieder Eis aufbereitet werden. Für die Bürgerinitiative „Eis in der Stadt Mödling“ ist die Kehrtwende ein Erfolg der Bevölkerung. „Die Mödlingerinnen und Mödlinger haben gezeigt, dass sie sich ihre Eisfläche nicht einfach wegnehmen lassen“, freut sich Initiatorin Katrin Pürer.
Eishalle ist in Planung
Nun will die Stadt die Übergangslösung nutzen, um an einer dauerhaften Zukunft für den Eissport in Mödling zu arbeiten. Gespräche über eine neue Eishalle sowie mit möglichen Investoren und Grundstückseigentümern laufen.
Markus Gilly, Stadtrat für städtische Betriebe, dazu: „Dass es Initiativen für den Erhalt des Eislaufplatzes aus der Bevölkerung gibt und wir mit diesen auch im Austausch standen, erachten wir grundsätzlich als positiv. Unsere Entscheidungen müssen wir jedoch immer auf Grundlage der finanziellen, technischen und organisatorischen Rahmenbedingungen treffen.“
Die konkreten Öffnungszeiten und der genaue Betriebszeitraum befinden sich derzeit noch in Abstimmung und werden rechtzeitig bekannt gegeben.
Sollte es während der Saison zu einem technischen Defekt kommen, der eine umfangreiche Reparatur notwendig macht, müsste der Eislaufbetrieb eingestellt werden.
Stadtrat Markus Gilly
Bitterer Nachgeschmack bleibt jedoch
Die geplante Schließung hatte allerdings bereits Folgen. Der traditionsreiche UEC „The Dragons“ Mödling musste seinen Trainings- und Spielbetrieb nach Bruck an der Leitha verlagern. Für Nachwuchsspieler und Eltern bedeutet das deutlich längere Wege und zusätzliche Kosten.
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