Dank 8000 Stimmen: Mödlinger Eislaufplatz bleibt

Von kurz vor den Weihnachtsferien bis zum Ende der Semesterferien soll wieder Eis aufbereitet werden. Für die Bürgerinitiative „Eis in der Stadt Mödling“ ist die Kehrtwende ein Erfolg der Bevölkerung. „Die Mödlingerinnen und Mödlinger haben gezeigt, dass sie sich ihre Eisfläche nicht einfach wegnehmen lassen“, freut sich Initiatorin Katrin Pürer.