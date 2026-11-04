23-Jähriger bei Frontal-Crash mit Laster verletzt

Mittwochfrüh kollidierte ein 23-jähriger Pkw-Lenker in Passail (Steiermark) bei einem Überholmanöver frontal mit einem Pritschenwagen. Beide Fahrer wurden verletzt – an beiden Fahrzeugen entstand ein Totalschaden.
Kurz vor 6 Uhr war ein 23-Jähriger aus dem Bezirk Weiz mit seinem Pkw auf der LB64 in einer Fahrzeugkolonne unterwegs. Im Ortsgebiet von Affental beabsichtigte der Mann in einer unübersichtlichen, leichten Linkskurve zwei vor ihm fahrende Fahrzeuge gleichzeitig zu überholen. Dabei kollidierte er frontal mit einem entgegenkommenden Pritschenwagen, der von einem 49-jährigen Mann aus dem Bezirk Weiz gelenkt wurde.
Der 23-jährige Pkw-Lenker zog sich beim Zusammenstoß Verletzungen unbestimmten Grades zu. Der 49-jährige Lenker des Pritschenwagens erlitt leichte Verletzungen und wurde zur weiteren Abklärung in das LKH Weiz gebracht. An beiden Fahrzeugen entstand ein Totalschaden.
Die B64 war für die Dauer der Bergungs- und Aufräumarbeiten von 6 Uhr bis 7.30 Uhr im Unfallbereich für den gesamten Verkehr gesperrt.
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