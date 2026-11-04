23-Jähriger bei Frontal-Crash mit Laster verletzt

Kurz vor 6 Uhr war ein 23-Jähriger aus dem Bezirk Weiz mit seinem Pkw auf der LB64 in einer Fahrzeugkolonne unterwegs. Im Ortsgebiet von Affental beabsichtigte der Mann in einer unübersichtlichen, leichten Linkskurve zwei vor ihm fahrende Fahrzeuge gleichzeitig zu überholen. Dabei kollidierte er frontal mit einem entgegenkommenden Pritschenwagen, der von einem 49-jährigen Mann aus dem Bezirk Weiz gelenkt wurde.