65-Year-Old Man Dies
Collision Between Car and Truck Proves Fatal
A serious traffic accident in Hartkirchen (Upper Austria) claimed a life on Wednesday morning. A 65-year-old car driver collided head-on with a truck while attempting to pass. Help came too late for him; the emergency physician pronounced him dead. Another person sustained minor injuries in the accident.
Yet another traffic accident in Upper Austria has claimed a life. Shortly after 10 a.m. on Wednesday morning, a 65-year-old man driving his white VW Tiguan collided with a truck while attempting to pass on the B130 Nibelungenstraße in Hartkirchen.
Died at the scene of the accident
For the 65-year-old driver, help came too late: He succumbed to his severe injuries at the scene, and the emergency physician could only confirm his death. Emergency responders also reported that they had transported a 58-year-old man with minor injuries to a hospital. It was initially unclear whether he was the truck driver or the driver of a second, similarly damaged white VW Tiguan.
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