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65-Year-Old Man Dies

Collision Between Car and Truck Proves Fatal

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04.11.2026 12:19
For the driver of the VW Tiguan on the left, it was too late to save him.
For the driver of the VW Tiguan on the left, it was too late to save him.(Bild: Matthias Lauber/laumat.at)
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Von Krone Oberösterreich

A serious traffic accident in Hartkirchen (Upper Austria) claimed a life on Wednesday morning. A 65-year-old car driver collided head-on with a truck while attempting to pass. Help came too late for him; the emergency physician pronounced him dead. Another person sustained minor injuries in the accident.

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Yet another traffic accident in Upper Austria has claimed a life. Shortly after 10 a.m. on Wednesday morning, a 65-year-old man driving his white VW Tiguan collided with a truck while attempting to pass on the B130 Nibelungenstraße in Hartkirchen. 

Died at the scene of the accident
For the 65-year-old driver, help came too late: He succumbed to his severe injuries at the scene, and the emergency physician could only confirm his death. Emergency responders also reported that they had transported a 58-year-old man with minor injuries to a hospital. It was initially unclear whether he was the truck driver or the driver of a second, similarly damaged white VW Tiguan.

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