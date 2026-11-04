Danger on the Road
Drunk Pedestrian Struck by Car
A pedestrian who was apparently heavily intoxicated triggered a police response on Tuesday evening in Lenzing (Upper Austria). According to reports from other road users, the 45-year-old Syrian man was staggering across the roadway. Even before police arrived at the scene, he had already been struck by a car.
A car and a pedestrian collided around 9 p.m. on Tuesday in the municipality of Lenzing. Even before the accident, drivers had contacted the police, reporting that an obviously intoxicated person was walking on the roadway in the area of Atterseestraße. The man is said to have attempted to flag down vehicles.
Staggering Syrian
Even as the police patrol was en route, another report came in that the man had been struck by a car. It turned out that the intoxicated man was a 45-year-old Syrian.
Breathalyzer Test Not Possible
The pedestrian sustained injuries of an unspecified severity in the accident. However, a breathalyzer test could not be administered due to his severe impairment. The driver, a 36-year-old man from Lenzing, was uninjured. The Syrian man was taken to a hospital.
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