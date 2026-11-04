17-Jähriger krachte gegen Baum – schwer verletzt

Schwerer Unfall am Dienstagabend im südoststeirischen Kapfenstein: Drei Jugendliche im Alter von 17 Jahren krachten mit überhöhter Geschwindigkeit mit dem Auto gegen einen Baum. Dabei wurde der Lenker schwer verletzt.
Kurz nach 21 Uhr waren die drei Freunde vom Schloss Kapfenstein in Richtung Ortszentrum unterwegs, als sie in einer Rechtskurve links von der Fahrbahn abkamen. Mit der Fahrerseite prallte das Auto gegen einen Baum. Der 17-jährige Lenker dürfte wohl viel zu schnell unterwegs gewesen sein.
Lenker schwer verletzt
Die beiden Mitfahrer, ebenfalls 17 Jahre alt, konnten das Fahrzeug selbstständig und unverletzt verlassen und die Rettungskette in Gang setzen. Der Lenker musste von Einsatzkräften der Feuerwehr aus dem Fahrzeug befreit werden. Er war ansprechbar und wurde mit schweren Verletzungen ins Spital eingeliefert.
Aufwendige Bergung
Die Feuerwehren Kapfenstein, Mahrensdorf und Pretal standen mit insgesamt 34 Einsatzkräften und sechs Fahrzeugen im Einsatz. Auch das Rote Kreuz war mit zwei Fahrzeugen, darunter einem Notarztwagen, vor Ort. Aufgrund der steilen Böschung gestaltete sich die Bergung des Unfallfahrzeuges aufwendig.
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