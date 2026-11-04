17-Jähriger krachte gegen Baum – schwer verletzt

Kurz nach 21 Uhr waren die drei Freunde vom Schloss Kapfenstein in Richtung Ortszentrum unterwegs, als sie in einer Rechtskurve links von der Fahrbahn abkamen. Mit der Fahrerseite prallte das Auto gegen einen Baum. Der 17-jährige Lenker dürfte wohl viel zu schnell unterwegs gewesen sein.