After Chaos in Mexico
Haas Dumps Ocon! Youngster Takes the Wheel
The Haas Formula 1 team has officially parted ways with Esteban Ocon. After the Frenchman was already sidelined during the race weekend in Mexico, the team has now drawn a line under the matter. Rafael Camara is set to take his place.
The team announced on Tuesday evening its decision to part ways with the French driver for good. The team continues to decline to comment on the exact circumstances that led to the premature separation.
“Decisions like this are never made lightly, as was also the case in Mexico City—but then as now, we are convinced that this is in the team’s best interest for the future. The discussions that ultimately took place between the team and Esteban are an internal matter. And we will continue to respect the confidentiality of discussions held behind closed doors,” team principal Ayao Komatsu is quoted as saying.
Youngster Steps In Early
Ocon had been removed from the American Formula 1 team Haas’s driver lineup at the last minute for the past weekend. The team announced the decision just under three hours before Saturday’s practice session at the Autodromo Hermanos Rodriguez in Mexico City.
Camara, a promising talent, will take over for the remainder of the season. The Brazilian, who currently leads the Formula 2 standings, has already signed a contract with Haas through 2027.
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