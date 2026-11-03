Klein-Lkw fährt mit voller Wucht auf Kreisverkehr

Ereignet hat sich der Unfall um kurz nach 12.30 Uhr. Der 59-Jährige fuhr mit einem Klein-Lkw auf der B171 in Richtung Brixlegg. Wegen eines medizinischen Problems verlor der Lenker im Ortsteil Lend die Kontrolle über das Fahrzeug und fuhr mit voller Wucht auf einen Kreisverkehr auf.