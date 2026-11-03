Klein-Lkw fährt mit voller Wucht auf Kreisverkehr

Folgenschwerer Unfall in Kundl im Tiroler Bezirk Kufstein am Dienstag! Ein Einheimischer (59) verlor die Kontrolle über einen Klein-Lkw und fuhr mit voller Wucht auf einen Kreisverkehr. Er dürfte ein medizinisches Problem gehabt haben.
Ereignet hat sich der Unfall um kurz nach 12.30 Uhr. Der 59-Jährige fuhr mit einem Klein-Lkw auf der B171 in Richtung Brixlegg. Wegen eines medizinischen Problems verlor der Lenker im Ortsteil Lend die Kontrolle über das Fahrzeug und fuhr mit voller Wucht auf einen Kreisverkehr auf.
Zeuge leistete Erste Hilfe
„Ein Zeuge leistete unverzüglich Erste Hilfe und befreite den 59-Jährigen aus dem Fahrzeug“, heißt es von den Ermittlern der Polizei. Durch den Unfall zog sich der Einheimische „Verletzungen unbestimmten Grades“ zu. Nach der Erstversorgung durch einen Notarzt wurde der Verletzte in das Krankenhaus Kufstein eingeliefert.
Am Fahrzeug und an der Infrastruktur entstand ein erheblicher Sachschaden.
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