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Dumba-Park

Auf Sternensuche zwischen 60 „heimischen“ Dinos

Niederösterreich
04.11.2026 10:00
Christoph Rahofer kreierte eine Erlebnistour im Dino-Park
Christoph Rahofer kreierte eine Erlebnistour im Dino-Park(Bild: Reinhard Judt)
Porträt von Christoph Weisgram
Von Christoph Weisgram

Neun Lichtfunken sind verschwunden und der Winterstern ist zerbrochen: Im Dumba Park in Tattendorf werden kleine und große Besucher zu Detektiven

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Die Abenteuerlust kleiner und großer Besucher ist ab morgen im Dumba-Park in Tattendorf, Bezirk Baden, gefragt. Denn dort ist der geheimnisvolle Winterstern verloren gegangen – nur neun Lichtfunken sind übrig geblieben. Und genau diese müssen inmitten von 60 lebensgroßen Dino-Figuren aufgespürt und zusammengesetzt werden. Diese sind im Dumba Park übrigens keine Neuankömmlinge: Die Erlebniswelt lockt seit 2017 Jahr für Jahr Besucher an. Auf rund 1,5 Hektar sind mittlerweile 60 lebensgroße Urzeitriesen zu sehen.

Die interaktive Erlebnistour startet ab 5. November im Dumba Park.
Die interaktive Erlebnistour startet ab 5. November im Dumba Park.(Bild: Dumba Park)

So wird diesen Winter das Geheimnis des Wintersterns enthüllt: Auf der Tour werden die Dinosaurier mit Licht-, Klang- und Bewegungseffekten in Szene gesetzt. Außerdem gibt es ein XXL-Labyrinth, Fotopoints und verschiedene Stationen zum Entdecken. Eine virtuelle Schlittenfahrt ergänzt das Angebot. Die Winterstern-Erlebnistour gibt’s ab 5. November, Donnerstag bis Sonntag und an Feiertagen von 16 bis 20 Uhr.

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