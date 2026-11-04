Auf Sternensuche zwischen 60 „heimischen“ Dinos

Die Abenteuerlust kleiner und großer Besucher ist ab morgen im Dumba-Park in Tattendorf, Bezirk Baden, gefragt. Denn dort ist der geheimnisvolle Winterstern verloren gegangen – nur neun Lichtfunken sind übrig geblieben. Und genau diese müssen inmitten von 60 lebensgroßen Dino-Figuren aufgespürt und zusammengesetzt werden. Diese sind im Dumba Park übrigens keine Neuankömmlinge: Die Erlebniswelt lockt seit 2017 Jahr für Jahr Besucher an. Auf rund 1,5 Hektar sind mittlerweile 60 lebensgroße Urzeitriesen zu sehen.